Green pass per il lavoro, la mappa degli obblighi per dipendenti pubblici e privati (Di martedì 28 settembre 2021) Obbligo per tutti dal 15 ottobre. Ultimi 18 giorni per organizzare i controlli sulle certificazioni e individuare i responsabili in ogni struttura Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 settembre 2021) Obbligo per tutti dal 15 ottobre. Ultimi 18 giorni per organizzare i controlli sulle certificazioni e individuare i responsabili in ogni struttura

Advertising

borghi_claudio : In Spagna i contagi sono passati da 40mila di quest'estate ai mille di oggi senza nessun green pass. E con tutto ap… - VittorioSgarbi : Il vice questore Nunzia Schilirò è una persona straordinaria. Il “Green Pass” esiste solo in Italia.… - LaStampa : Il Green Pass manda in tilt l’università. A Torino code e intoppi per i controlli - Vinct467 : RT @SaracomemeSara: MUORE D'INFARTO DOPO SECONDA DOSE IL GIORNALISTA FULVIO MONDELLO. NOTA LA SUA POSIZIONE VACCINISTA, ESIGEVA RISPETTO DA… - releone1985 : Bloccano l’Italia per il Green Pass ma poi ci aumentano le bollette e chi cazzo se ne frega -