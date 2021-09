Green pass obbligatorio | nuove misure per stadi | cinema e teatri

(Di martedì 28 settembre 2021)in arrivo con il. Dal Cts arriva infatti il via libera all’aumento della capienza per manifestazioni sportive e attività culturali: l’indicazione degli esperti è quindi quella dial 75%, mentre pere sale concerti capienza al 100% se all’aperto e all’80% se al chiuso. Allentamento graduale delle, ma costante monitoraggio, l’indicazione. Il Comitato, si legge in una nota del portavoce Silvio Brusaferro, “sulla base dell’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle ...

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - ladyonorato : Solidarietà al vice questore Schilirò: il greenpass è illegittimo e la libertà di espressione è garantita dalla Cos… - ladyonorato : Forze dell’ordine, medici e ora avvocati. Il fronte dei #nogreenpass si allarga. Manca solo la magistratura… Napoli… - RomanoBenedetti : RT @LBaccio: Si noti: lo smart working, finora considerato lo strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori, non può essere u… - grancetto : RT @AlessandroFusi9: Alla trasmissione di Porro oggi ce ne fosse stato uno, dico uno, che abbia fatto notare che i decreti italiani sul gre… -

Oggi, nel salotto di Canale 5, si è tornati a parlare dell'obbligo delper i sanitari. Ospite in collegamento, l'infermiere Enzo da Ancona che rifiuta di vaccinarsi e fare tamponi. ...Impossibile non notare che normalmente silenzioso pur avendo i microfoni sempre pronti ad intercettarlo, nelle settimane del vaccino e delGiorgetti è stato molto presente nei titoli di ...In divisa, ma contro i provvedimenti anti-pandemia del governo. Prima del caso di Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato, sul palco domenica a Roma per dire no al green pass, ..."Fallito come previsto il blocco dell’autotrasporto contro il Green Pass annunciato in modo sguaiato e con toni da guerra civile inaccettabili. Ieri, al di là di sporadiche manifestazioni, il traffico ...