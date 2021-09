Great Barrington Declaration | chi sono i «mercanti del dubbio» che propongono di lasciar circolare il Coronavirus

Leggi su open.online

(Di martedì 28 settembre 2021) Chii «nuovidel»? Così David Gorski e Gavin Yamey hanno definito gli autori della(GBD), in una lettera pubblicata sul British Medical Journal (BMJ) lo scorso 13 settembre. Si tratta del manifesto di un gruppo di economisti pubblicato nell’ottobre 2020, dove si proponeva diil SARS-CoV-2 puntando sulla immunità naturale, evitando i problemi economici impliciti nelle misure di contenimento dei contagi. Quando si parla di fake news sul nuovo, spesso tendiamo ad accomunare questo concetto per tutte le informazioni distorte prodotte durante la pandemia di Covid-19, la cosiddetta infodemia, mentre si dovrebbe intendere in questo caso, una narrativa creata ...