Gravissima infermiera a Lucca | investita nel parcheggio dell' ospedale

LetiziaFirenze : Infermiera travolta da un’auto nel parcheggio del San Luca: è gravissima -

Grave incidente questa mattina nel parcheggio riservato ai dipendenti dell'ospedale San Luca di Lucca . Un'di 56 anni che stava percorrendo a piedi il parcheggio per entrare nel nosocomio è stata urtata da un' auto guidata da una collega. La 56enne è caduta a terra battendo violentemente la ...... pesava solo 172 grammi ed era affetta da unainfezione alla zampa posteriore, che ... La sua, Kate , è una delle ragazze volontarie del rifugio che, per assisterla al meglio, ha ...Lucca, 28 settembre 2021 - Tragedia nel parcheggio dell'ospedale San Luca di Lucca: un'infermiera che stava per prendere servizio è stata investita da una collega durante una manovra con l'auto ed è m ...LUCCA. Infermiera investita nel parcheggio del San Luca: è grave. L'incidente è avvenuto attorno alle 6,30 di questa mattina, martedì 28 settembre, nel posteggio riservato ai dipendenti che si trova d ...