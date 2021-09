Grande gioia per Pierpaolo Pretelli | la famiglia si allarga

(Di martedì 28 settembre 2021) Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram,ha annunciato l’arrivo indella nipotina Felicità pernon sono per l’ambito lavorativo ma anche per la sfera privata. Nelle scorse ore con una storia sul suo profilo Instagram,ha annunciato che lasi èta. Oggiè diventato zio della piccola Sophie, la primogenita del fratello Giulio e della compagna Alessia Pellegrino. Il fratello Giulio ha scritto sui social: “Ore 06:57, sei arrivata tu. Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso unainfinita, che non riesco neanche a descriverla. Benvenuta al mondo piccola Sophie. Io e la tua mamma ti amiamo ...

Advertising

vaticannews_it : #27settembre #PapaFrancesco il 7 ottobre alla cerimonia di chiusura dell’incontro 'Popoli fratelli, terra futura. R… - AndreaBricchi77 : Che meraviglia gli occhi di Paolo. La gioia più grande. - lapoelkann_ : Giorni fa sono andato a visitare la Ferrari. Ogni volta è una grande emozione che trasmette positività. Ricordo con… - guastellae : RT @claraspada: #CulturaFrancese #SalaLettura Crea per la sua vita, Dio,una cosa grande, la voce che risponda al suo segreto incanto, fall… - dianadep1 : RT @albertopetro2: @licprospero @Rebeka80721106 @claudioborlotto @AnnaMar90949897 @smarucci461 @BryanMatthews23 @migliaccio31 @marialves53… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande gioia

Sport Mediaset

Un bambino ha undono: sa inventare storie e giocare con la fantasia attraverso il racconto. ...spunta quando Topolino getta i semi di Baubab nei momenti in cui è necessario seminare la...Una raccolta dove traspare soprattutto ilamore per la sua terra : alcune liriche sono ... a volte rappresenta la vita, laed in altre il dolore. comune crotone poesiaCon una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Pierpaolo Pretelli ha annunciato l'arrivo in famiglia della nipotina ...Pierpaolo Pretelli riceve una notizia meravigliosa, solo lacrime di gioia per l'ex gieffino che non sta più nella pelle ...