Grande Fratello Vip | Sonia Bruganelli legge un messaggio di Paolo Bonolis | “Dovresti farti raddoppiare il cachet” Alfonso Signorini commenta | “Domani chiamo Berlusconi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) Durante la puntata delVip andata in onda ieri 27 settembre, lo scontro tra Adriana Volpe esi è trasferito dai social in tv. Prevedibile. Ad un certo punto,ha ricevuto undal marito. “Scusate c’è una delle nostre opinioniste che mi chiede una consulenza”, ha detto il conduttore. Così laha spiegato: “Sì.. c’è mio marito che sta guardando ile mi ha mandato la foto dove io avevo la faccia un po’ così (adirata, ndr) e mi ha detto ‘Guarda io credo che tu debbail‘... Ambasciator non porta pena. Questo me lo ha ...