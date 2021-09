«Grande Fratello Vip» | è lite tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dopo il selfie con Magalli

(Di martedì 28 settembre 2021) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip avrebbe potuto esaurirsi nello spazio dello studio, senza chiedere mai alcun collegamento con la Casa che dovrebbe esserne protagonista. La lite e il successivo confronto fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, un selfie con Giancarlo Magalli e l’accusa di aver scelto da quale parte schierarsi, sono stati il caso – l’unico – dell’intera serata. «Quella foto ha un significato. Ti ritengo abbastanza intelligente da poterlo capire da sola. Hai detto che non sono tua amica», ha esordito la Volpe, offesa dalla pubblicazione social di una foto che ritrae la Bruganelli sorridente accanto all’uomo che l’avrebbe fatta epurare dal mezzogiorno Rai. «Perché, lo siamo? Neanche ci conosciamo. Io ho provato a venirti incontro sin dal primo giorno, ma tu, dal secondo, hai deciso che non avresti salutato né guardato nessuno. Certo che non siamo amiche», ha ribattuto la moglie di Paolo Bonolis, spiegando di aver incontrato Magalli una sera, al ristorante.

Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile.

Si ricorda che il fidanzato di Giulia Salemi , al momento impegnato in tv nel programma di Rai Uno Tale e Quale Show, ricevette la notizia della paternità delnella Casa del...Giulio Pretelli è diventato papà dopo l'annuncio alPierpaolo alVip Ricordiamo che Giulio Pretelli ha annunciato a suoche sarebbe diventato papà direttamente nella ...Pierpaolo Pretelli è diventato zio per la prima volta: nata la figlia di suo fratello Giulio. Ecco l'annuncio dato sui social.Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine”, le incredibili parole di una delle concorrenti del Grande Fratello Vip attualmente in corso di svolgimento.