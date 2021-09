Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini contro Miriana Trevisan: “Basta giochetti, non ci caschiamo” (Di martedì 28 settembre 2021) Forse tradito dalla stanchezza, verso la fine della puntata del Grande Fratello Vip6 di ieri 27 settembre, Alfonso Signorini ha perso la pazienza e si è scagliato contro Miriana Trevisan. Il motivo? La ragazza di Non è la Rai era in profondo imbarazzo nel dover scegliere il nome di un concorrente da mandare in nomination. Lunghi minuti di silenzio. Fino a quando il conduttore ha rotto il silenzio: “Sarai tu – ha spiegato Signorini – a condannare uno dei tuoi tre compagni, prima di dirmelo sappi che noi qui in studio e presumo anche il pubblico a casa abbia visto che Gianmaria (Antinolfi, ndr) ti ha suggerito di nominare lui”. Gelo. Poi ancora: “Sappi che a questi giochetti non ci caschiamo. Siamo abituati”. A quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Forse tradito dalla stanchezza, verso la fine della puntata delVip6 di ieri 27 settembre,ha perso la pazienza e si è scagliato. Il motivo? La ragazza di Non è la Rai era in profondo imbarazzo nel dover scegliere il nome di un concorrente da mandare in nomination. Lunghi minuti di silenzio. Fino a quando il conduttore ha rotto il silenzio: “Sarai tu – ha spiegato– a condannare uno dei tuoi tre compagni, prima di dirmelo sappi che noi qui in studio e presumo anche il pubblico a casa abbia visto che Gianmaria (Antinolfi, ndr) ti ha suggerito di nominare lui”. Gelo. Poi ancora: “Sappi che a questinon ci. Siamo abituati”. A quel ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - Greta63438541 : Ascoltare Clarissa e compani in giardino no perché mi addormento, guardare Katia e gli altri giocare a biliardo anc… - camigiuggiola : RT @marcoerre22: le due vere ship di questo grande fratello punto e basta #gfvip -