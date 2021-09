Grande Fratello Vip 6, Quinta Puntata: Valentina Torna Nella Casa e Se La Prende Con le Donne! (Di martedì 28 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, Quinta Puntata: Tommaso Eletti è stato eliminato dal reality show di Canale 5 eppure la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti è stata nuovamente ospite del programma tv condotto da Alfonso Signorini. Durante la scorsa Puntata, Valentina era sbarcata Nella Casa più spiata d’Italia per chiarire il rapporto con Tommaso svelando pure dei particolari sulla relazione. E’ Tornata durante il quinto appuntamento e questa volta se l’è presa con tutte le ragazze e non solo. Ecco che cosa è successo durante il ritorno di Valentina al Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 5^ Puntata: ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 28 settembre 2021)Vip 6,: Tommaso Eletti è stato eliminato dal reality show di Canale 5 eppure la sua ex fidanzataNulli Augusti è stata nuovamente ospite del programma tv condotto da Alfonso Signorini. Durante la scorsaera sbarcatapiù spiata d’Italia per chiarire il rapporto con Tommaso svelando pure dei particolari sulla relazione. E’ta durante il quinto appuntamento e questa volta se l’è presa con tutte le ragazze e non solo. Ecco che cosa è successo durante il ritorno dialVip 6.Vip 6, 5^: ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - jennybreakfree : RT @BeraBera_: Per me Valentina da stasera è il Grande Fratello, spiace ma è così ??????? #GFvip - fateschifo1000 : @pisto_gol Cosa ne pensi di giornalisti proni al potere,che dopo avere dichiarato ambiziosi progetti,si riciclano,… -