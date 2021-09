Gran Bretagna senza carburante, il Paese è a secco. Prezzo ai massimi da 8 anni (Di martedì 28 settembre 2021) Londra, 28 settembre 2021 - Dal dispiegamento di c entinaia di soldati per rifornire le pompe di benzina nel Paese alla concessione di visti temporanei. Sono le soluzioni che il Governo britannico sta ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 28 settembre 2021) Londra, 28 settembre 2021 - Dal dispiegamento di c entinaia di soldati per rifornire le pompe di benzina nelalla concessione di visti temporanei. Sono le soluzioni che il Governo britco sta ...

Agenzia_Ansa : Gran Bretagna a secco, scarseggiano i carburanti, pesa la crisi dei tir sui rifornimenti. Ma per il governo è un fe… - LaStampa : Scaffali vuoti e code ai benzinai, Gran Bretagna in ginocchio per la crisi dei trasporti: il conto della Brexit - SkyTG24 : Le principali compagnie petrolifere in #UK hanno riferito di aver esaurito il carburante nella maggior parte dei lo… - CodeAttBot : RT @TheItalianTimes: ?? UK, EFFETTI BREXIT Nel #RegnoUnito continuano le #code ai #distributori di carburante e le pompe di #benzina sono a… - EmilioBerettaF1 : La benzina scarseggia dopo la Brexit: la Gran Bretagna mette in allerta l'esercito -