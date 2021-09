Graduatoria medicina 2021, online i nominativi di chi ha superato il test (Di martedì 28 settembre 2021) Pubblicate sul portale Universitaly la Graduatoria medicina 2021. Ecco come consultare e come procede all’immatricolazione A distanza di oltre tre settimane dal test d’ingresso, gli aspiranti camici bianchi possono ora conoscere il loro destino. Questa mattina, infatti, saranno pubblicate le graduatorie di medicina 2021, i risultati che tutti i ragazzi che hanno partecipato al test aspettano con estrema ansia e preoccupazione. Per consultare il risultato ottenuto e, più precisamente, la posizione nelle graduatorie delle Università per le quali si è concorso, basta collegarsi al portale Universitaly ed inserire le proprie credenziali. A questo punto, accanto al nome ed al punteggio, appare uno dei quattro status: assegnato, prenotato, in attesa e fine posti. A ... Leggi su zon (Di martedì 28 settembre 2021) Pubblicate sul portale Universitaly la. Ecco come consultare e come procede all’immatricolazione A distanza di oltre tre settimane dald’ingresso, gli aspiranti camici bianchi possono ora conoscere il loro destino. Questa mattina, infatti, saranno pubblicate le graduatorie di, i risultati che tutti i ragazzi che hanno partecipato alaspettano con estrema ansia e preoccupazione. Per consultare il risultato ottenuto e, più precisamente, la posizione nelle graduatorie delle Università per le quali si è concorso, basta collegarsi al portale Universitaly ed inserire le proprie credenziali. A questo punto, accanto al nome ed al punteggio, appare uno dei quattro status: assegnato, prenotato, in attesa e fine posti. A ...

