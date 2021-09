Gli italiani hanno meno paura degli immigrati e più del Covid (Di martedì 28 settembre 2021) Con la minaccia del Coronavirus la diffidenza e paura nei confronti dei migranti si è ridimensionata. La preoccupazione è ora il Covid. Con l’arrivo del virus, gli italiani hanno perso e ridotto la diffidenza e la paura nei confronti degli immigrati. È quanto emerge dal risultato di un recente sondaggio di Demos. L’atteggiamento degli italiani sembra cambiato, soprattutto se si confrontano i dati di quest’anno con i dati del 2017. D’altronde il 2017 è stato l’anno della campagna elettorale di Matteo Salvini, che ha utilizzato la questione migratoria come argomento per aumentare i consensi. Nello stesso anno si parlava Ius Soli, progetto di legge che gli stessi promotori hanno ritirato pur di non perdere consensi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Con la minaccia del Coronavirus la diffidenza enei confronti dei migranti si è ridimensionata. La preoccupazione è ora il. Con l’arrivo del virus, gliperso e ridotto la diffidenza e lanei confronti. È quanto emerge dal risultato di un recente sondaggio di Demos. L’atteggiamentosembra cambiato, soprattutto se si confrontano i dati di quest’anno con i dati del 2017. D’altronde il 2017 è stato l’anno della campagna elettorale di Matteo Salvini, che ha utilizzato la questione migratoria come argomento per aumentare i consensi. Nello stesso anno si parlava Ius Soli, progetto di legge che gli stessi promotoriritirato pur di non perdere consensi ...

