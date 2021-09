Giustizia | Nencini presidente Corte d’Appello di Firenze «La riforma? Cambierà il lavoro del giudice»

(Di martedì 28 settembre 2021) Alessandroè il nuovodellad'Appello di, dopo essere stato vicario in seguito alla nomina di Margherita Cassanoaggiunto delladi Cassazione.ha 66 anni ed en trò in magistratura nel 1981. Ha alle spalle una lunga stagione da sostituto procuratore prima di approdare ind'Appello prima comedella prima sezione penale e oradellaL'articolo proviene daPost.

Ma lacomunque è arrivata e questo in parte ci consola anche agli occhi di nostra figlia, ... alle 16, ed è stata letta dal presidente Alessandro. In aula erano presenti i due giovani ...... Bruno Rossi, il nuovo processo aperto oggi a Firenze è una possibilità di fare. 'Spero - ...e Vanneschi hanno presentato istanza di ricusazione del presidente della corte Alessandro, ...Alessandro Nencini è il nuovo presidente della Corte d'Appello di Firenze, dopo essere stato vicario in seguito alla nomina di Margherita Cassano presidente aggiunto della Corte di Cassazione. Nencini ...Alessandro Nencini ha assunto ufficialmente la carica di presidente della Corte d’appello di Firenze. “Dopo un’esperienza di oltre 40 anni in magistratura, tutte le riforme che ho visto nel passato si ...