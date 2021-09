Giulio Regeni, la commissione d’inchiesta in missione a Cambridge: audita la docente del ricercatore italiano (Di martedì 28 settembre 2021) La commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni ha audito la Professoressa Maha Abdelrahman, supervisor della ricerca di dottorato dello studente italiano. L’audizione è avvenuta a Cambridge, dove una delegazione della commissione sta svolgendo una missione per incontrare le autorità accademiche e i docenti del giovane ucciso in Egitto. Della delegazione fanno parte il presidente della commissione, Erasmo Palazzotto, Lia Quartapelle, Massimo Ungaro e Roberto Turri. Ieri i commissari hanno ascoltato il Rettore dell’Università di Cambridge, il professor Stephen J. Toope, e altre autorità dell’Ateneo. I commissari hanno avuto modo di approfondire gli aspetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Lasulla morte diha audito la Professoressa Maha Abdelrahman, supervisor della ricerca di dottorato dello studente. L’audizione è avvenuta a, dove una delegazione dellasta svolgendo unaper incontrare le autorità accademiche e i docenti del giovane ucciso in Egitto. Della delegazione fanno parte il presidente della, Erasmo Palazzotto, Lia Quartapelle, Massimo Ungaro e Roberto Turri. Ieri i commissari hanno ascoltato il Rettore dell’Università di, il professor Stephen J. Toope, e altre autorità dell’Ateneo. I commissari hanno avuto modo di approfondire gli aspetti ...

