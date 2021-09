Giulia Lamarca, la travel blogger racconta la sua rinascita su una sedia a rotelle. 'La vita ha scelto per me' L'INTERVISTA (Di martedì 28 settembre 2021) Il taglio radicale dal passato e la rinascita . Queste possono essere il risultato di scelte consapevoli ma, a volte, sono conseguenze imposte da una volontà superiore: il destino . Lo sa bene Giulia ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) Il taglio radicale dal passato e la. Queste possono essere il risultato di scelte consapevoli ma, a volte, sono conseguenze imposte da una volontà superiore: il destino . Lo sa bene...

Advertising

chiij0hn : ma i figli di Paola Turani e Giulia Lamarca si spicciano o cosa che ho bisogno di wholesome content - Sabrina_Marrano : Giulia Lamarca: una forza della natura! - zazoomblog : No la carrozzina non è un bagaglio speciale. La battaglia di Giulia Lamarca per i... - #carrozzina #bagaglio… - francobus100 : “Prometto che ti darò il mondo”, la biografia della travel blogger Giulia Lamarca che si batte per i diritti della… - Italia_Notizie : “Prometto che ti darò il mondo”, la biografia della travel blogger Giulia Lamarca che si batte per i diritti della… -