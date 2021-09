Giudice Sportivo, Osimhen multato per la simulazione contro il Cagliari (Di martedì 28 settembre 2021) Osimhen è stato multato dal Giudice Sportivo per la simulazione in Napoli Cagliari. La decisione Nell’ultimo Napoli Juve Osimhen aveva già fatto discutere per qualche “tuffo” di troppo, ad avviso dei tifosi bianconeri. Una simulazione che contro il Cagliari è stata stavolta ravvisata, e sanzionata, dal Giudice Sportivo. L’attaccante azzurro è stato infatti multato di 2.000 euro «per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria nel match contro il Cagliari al San Paolo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021)è statodalper lain Napoli. La decisione Nell’ultimo Napoli Juveaveva già fatto discutere per qualche “tuffo” di troppo, ad avviso dei tifosi bianconeri. Unacheilè stata stavolta ravvisata, e sanzionata, dal. L’attaccante azzurro è stato infattidi 2.000 euro «per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria nel matchilal San Paolo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

claudioruss : L'attaccante del #Napoli Victor #Osimhen è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una multa di 2000 euro “per av… - enrico_gasta : RT @marifcinter: Giudice sportivo: ammenda di 2.000 euro all'Inter per avere i suoi sostenitori, al 33' e al 36' del secondo tempo, indiriz… - lomba_82 : RT @marifcinter: Giudice sportivo: ammenda di 2.000 euro all'Inter per avere i suoi sostenitori, al 33' e al 36' del secondo tempo, indiriz… - 11contro11 : #SerieA, 6^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo #Atalanta #Inter #Napoli #Roma #Spezia #Torino #11contro11 - SSCNapoli_FL : ?? | Il Giudice Sportivo ha punito Victor Osimhen con 2.000€ di multa per il giallo rimediato con il Cagliari 'per a… -