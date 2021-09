Giudice Sportivo, ammende per Napoli e Inter. La decisione su Zaniolo (Di martedì 28 settembre 2021) È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo dopo le gare della 6ª giornata di campionato: la decisione su Nicolò Zaniolo È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo dopo le gare della 6ª giornata di campionato. Ammenda di 10.000 euro per Nicolò Zaniolo dopo il gestaccio nei confronti dei tifosi della Lazio a fine derby. Questa la decisione del Giudice Sportivo, con la seguente motivazione: «Per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di gioco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale». Ammenda di 3.000 euro per il Napoli per «avere suoi sostenitori all’11° del secondo tempo, utilizzato un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) È arrivato il comunicato deldopo le gare della 6ª giornata di campionato: lasu NicolòÈ arrivato il comunicato deldopo le gare della 6ª giornata di campionato. Ammenda di 10.000 euro per Nicolòdopo il gestaccio nei confronti dei tifosi della Lazio a fine derby. Questa ladel, con la seguente motivazione: «Per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di gioco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale». Ammenda di 3.000 euro per ilper «avere suoi sostenitori all’11° del secondo tempo, utilizzato un ...

