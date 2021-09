Giudice sportivo: 10mila euro di ammenda a Zaniolo per il gestaccio post derby (Di martedì 28 settembre 2021) Multa no, ammenda sì. È questa la decisione del Giudice sportivo in merito al gesto di Nicolò Zaniolo nei confronti dei tifosi della Lazio al derby. Il numero 22 della Roma dovrà pagare una multa di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) Multa no,sì. È questa la decisione delin merito al gesto di Nicolònei confronti dei tifosi della Lazio al. Il numero 22 della Roma dovrà pagare una multa di ...

