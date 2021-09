Giro di Sicilia 2021, ordine di arrivo e risultati prima tappa: Molano trionfa nella volata anomala di Licata (Di martedì 28 settembre 2021) Juan Sebastian Molano trionfa in una volata anomala a Licata. Ecco l’ordine di arrivo e i risultati della prima tappa del Giro di Sicilia 2021, la corsa di ciclismo targata RCS che torna dopo la pausa per il Covid e che ai nastri di partenza vede mostri sacri come Nibali, Froome e Valverde. La prima frazione, però, è assolutamente pianeggiante e dedicata alle ruote veloci: il velocista UAE-Emirates insegue negli ultimi cento metri Vincenzo Albanese che aveva provato a beffare i velocisti. Il colombiano proprio negli ultimi dieci metri mette la sua ruota davanti all’italiano e vince all’arrivo nella città agrigentina ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Juan Sebastianin una. Ecco l’die idelladeldi, la corsa di ciclismo targata RCS che torna dopo la pausa per il Covid e che ai nastri di partenza vede mostri sacri come Nibali, Froome e Valverde. Lafrazione, però, è assolutamente pianeggiante e dedicata alle ruote veloci: il velocista UAE-Emirates insegue negli ultimi cento metri Vincenzo Albanese che aveva provato a beffare i velocisti. Il colombiano proprio negli ultimi dieci metri mette la sua ruota davanti all’italiano e vince all’città agrigentina ...

