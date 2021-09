(Di martedì 28 settembre 2021): Pordenone-Parma 2-3 (Secli, Banse) UNDER 17: Hellas Verona-Pordenone 2-2 (Tamiozzo 2) UNDER 16: Pordenone-Inter 1-2 (Chiccaro) A seguire i tabellini.: Pordenone-Parma 2-3 GOL: 35’ pt Marconi; 7’ st Secli (rig.), 15’ Lusha, 25’ Marconi, 41’ Banse.PORDENONE: Sfriso, Fantin, Ballan (Destito), De Marco (Movio), Maset, Del Savio, D. Turchetto (Plai), Pinton, Secli, Banse, Music. All. Lombardi.PARMA: Rossi, Agostinelli (Mir), Vaglica, Ankrah, Mallamo, Circati (Farucci), Costanza, De Rinaldis (Basili), Marconi, Sementa (Haj), Lusha (Lopes). All. Beggi.ARBITRO: Ancora di Roma 1.NOTE: ammoniti Del Savio, Circati, Ankrah e Haj. U17: Hellas Verona-Pordenone 2-2 GOL: 1’ pt, 37’ Tamiozzo; 13’ st Basilisco, 17’ Garnero.HELLAS VERONA: Marchetti, Spadiliero (Ciontos), Golin, Dalla Riva, Basilisco, Trevisan (Sangiorgio), Gasparato (Dovbrev), ...

Advertising

udine20 : GIOVANI RAMARRI, PRIMAVERA E U16 KO DI MISURA. PARI U17 IN CASA DELL’HELLAS - - PordenoneFR : RT @PordenoneCalcio: Pareggio dell'Under 17 a Verona con l'Hellas (2-2: doppietta di Tamiozzo ??), U16 beffata dall'Inter nel finale (1-2, g… - PordenoneCalcio : Pareggio dell'Under 17 a Verona con l'Hellas (2-2: doppietta di Tamiozzo ??), U16 beffata dall'Inter nel finale (1-2… -

Ultime Notizie dalla rete : GIOVANI RAMARRI

AltaRimini

Nella prossima giornata, sabato alle 11, ifaranno visita all' Alessandria . Risultati: Brescia - Como 2 - 0, LR Vicenza - Virtus Entella 0 - 3, Parma - Alessandria 6 - 1, Pordenone - ...Non si è investito solo sudi prospettiva, ma anche su veterani come Buffon, Danilo, ... In avanti Man è una certezza; e nel poker aiè arrivata la nota lieta della mezzora giocata da ...Tutti presenti i giovani aspiranti musicisti che domenica 26 settembre si sono esibiti al Parco degli Olivetani per partecipare all’iniziativa Unione fa la forza 5. Giovani protagonisti. Street Lights ...Trasferta insidiosa a Castelvetro (ore 15.30) per il Sant’Agostino, chiamato a difendere il primato in classifica contro una delle rivelazioni di inizio campionato. I ramarri in settimana sono stati e ...