Giornata di vendite a Piazza Affari, prese di beneficio su UniCredit (Di martedì 28 settembre 2021) La crescita dei prezzi degli energetici, il petrolio Brent si è spinto in quota 80 dollari al barile, le tensioni in arrivo dalla Cina e le vendite sul comparto hi-tech a stelle e strisce oggi hanno favorito le vendite sui listini europei. A Milano il Ftse Mib ha terminato con un rosso del 2,14% a 25.573,25 punti: le performance peggiori sono state registrate da Amplifon (-5,15%), STMicroelectronics (-5,02%) e Nexi (-4,12%). prese di beneficio, dopo il rally di ieri, per UniCredit (-3,97%), -2,65% di Banco BPM e -1,72% per Intesa Sanpaolo. Lettera anche su Poste Italiane (-2,41%), Banca Generali (-2,16%) e Generali (-2,01%). Il Cda della compagnia triestina avrebbe approvato a maggioranza la procedura per la conferma dell'Ad Philippe Donnet (a dispetto delle manovre di due pesi massimi come ...

