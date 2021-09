Giornata aborto sicuro – PV&F: L’unica sicurezza è la morte del bambino (Di martedì 28 settembre 2021) Giornata aborto sicuro – Pro Vita & Famiglia: «L’unica sicurezza è la morte del bambino, mentre i dati sulla Legge 194 sono falsati» – «Oggi è la cosiddetta Giornata internazionale per l’aborto libero, sicuro e gratuito. Ma l’aborto non è libero perché al bambino nessuno chiede il parere. L’unica cosa sicura è proprio la sua morte, nonché le gravi complicazioni di cui soffrono decine di migliaia di donne come ferite pelviche o genitali, emorragie, danni cervicali, perforazioni e cicatrizzazione della parete uterina, fino alla morte con oltre 500 casi di decessi per aborto legale e “sicuro” negli ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021)– Pro Vita & Famiglia: «è ladel, mentre i dati sulla Legge 194 sono falsati» – «Oggi è la cosiddettainternazionale per l’libero,e gratuito. Ma l’non è libero perché alnessuno chiede il parere.cosa sicura è proprio la sua, nonché le gravi complicazioni di cui soffrono decine di migliaia di donne come ferite pelviche o genitali, emorragie, danni cervicali, perforazioni e cicatrizzazione della parete uterina, fino allacon oltre 500 casi di decessi perlegale e “” negli ...

