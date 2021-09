Giornalismo italiano in lutto. Un infarto fulminante a 54 anni. Il dolore dei colleghi: “Siamo sconvolti” (Di martedì 28 settembre 2021) Bruttissima notizia per il mondo del Giornalismo, colpito da un lutto nelle scorse ore. Un grande professionista è deceduto improvvisamente e prematuramente a 54 anni. A stroncarlo un attacco di cuore fulminante, che non gli ha lasciato alcuno scampo. La tragedia si è verificata nella serata di lunedì 27 settembre; soltanto qualche ora prima aveva aggiornato alcune sue attività sul social network Facebook. Poi l’improvvisa morte, che ha lasciato sconvolti coloro che lo conoscevano. Era laureato in Giurisprudenza ed era noto al pubblico, grazie soprattutto alla conduzione di un telegiornale sportivo nella sua terra di origine. Quando hanno appreso la notizia, sono stati tantissimi gli amici e colleghi che hanno voluto lasciare un messaggio in sua memoria. Un dolore ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Bruttissima notizia per il mondo del, colpito da unnelle scorse ore. Un grande professionista è deceduto improvvisamente e prematuramente a 54. A stroncarlo un attacco di cuore, che non gli ha lasciato alcuno scampo. La tragedia si è verificata nella serata di lunedì 27 settembre; soltanto qualche ora prima aveva aggiornato alcune sue attività sul social network Facebook. Poi l’improvvisa morte, che ha lasciatocoloro che lo conoscevano. Era laureato in Giurisprudenza ed era noto al pubblico, grazie soprattutto alla conduzione di un telegiornale sportivo nella sua terra di origine. Quando hanno appreso la notizia, sono stati tantissimi gli amici eche hanno voluto lasciare un messaggio in sua memoria. Un...

