Giorgetti prepara il suo viaggio negli Usa Indiscrezioni e precedenti

Leggi su formiche

(Di martedì 28 settembre 2021) Infilata quasi al fondo di un articolo sulle ultime vicissitudine in casa Lega, dove il leader Matteo Salvini è “sempre più solo” dopo le indagini a carico di Luca Morisi, Repubblica dà una notizia: Giancarlo, ministro dello Sviluppo economico e numero due del Carroccio, saràStati Uniti a fine ottobre per un evento della National Italian American Foundation. Scrive il giornale diretto da Maurizio Molinari, in un pezzo che racconta lo “stupore” di Salvini dopo il pessimismo confessato al quotidiano La Stampa darispetto alle prossime elezioni amministrative, che “c’è chi indica ilcome occasione per accreditarsi con i vertici dell’amministrazione Biden”. L’appuntamento dovrebbe essere fissato per sabato 23 ottobre all’Omni Shoreham Hotel di Washington per il gala dei 46 anni ...