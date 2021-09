(Di martedì 28 settembre 2021) A distanza di quasi 24 ore dalla diretta del GF Vip su Canale 5, l’argomentocontinua ad essere al centro dell’attenzione. A parlarne sono soprattutto gli inquilini Vipponi. Amedeo Goria ha aggiornato i suoi compagni sulla conversazione avuta con l’imprenditore napoletano.: il post incontro conA quanto pare il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip , Soleil Sorge si è ritrovata assieme agli altri coinquilini a commentare il confronto trae la fidanzata Greta Mastroianni . La prima ad esprimere perplessità sul rapporto è Sophie Codegoni che avrebbe percepito una certa freddezza tra l'imprenditore e la fidanzata. E' ...ha affidato all'ex gieffino il compito di portare un suo messaggio alla fidanzata che lo starebbe attendendo fuori dalla Casa. Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa ...Gianmaria Antinolfi "confuso" dopo l'incontro con la fidanzata Greta: "Si sente il protagonista del GF Vip", il commento di Amedeo.Aria di novità per Raffaella Fico nella casa più spiata d'Italia? Solitamente si dice che quando una donna cambia taglio o stile di capelli, ha in serbo dei cambiamenti nella vita. E così la showgirl ...