Giacomo Guidi | dallo sport all’arte di Contemporary Cluster

(Di martedì 28 settembre 2021) L’arte, ieri, era un viaggio in una città sconosciuta: «Quando facevo l’atleta e mi trovavo all’estero per disputare una gara di Coppa del Mondo amavo vagare per i musei sfruttando i tempi morti tra un allenamento e l’altro». Giacomo Guidi è stato un atleta. Uno schermidore di grande talento. Con la sciabola nella destra e i piedi a danzare sulla pedana ha vinto il suo primo campionato del mondo a 15 anni, nel 1998, per poi accumulare medaglie fino a fermarsi sulla soglia di un’Olimpiade, quella di Atene, nel 2004 che ancora è rimpianto, dispiacere, quadro incompiuto.