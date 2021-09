Ghali su Vanity Fair | il valore e i valori della «seconda generazione»

(Di martedì 28 settembre 2021) Il numero diin edicola domani chiude la trilogia dedicata aiche influenzano la moda contemporanea. In copertinaAmdouni, per tutti, il cantante milanese simbolo di unache sta facendomulticulturalità una ricchezza su cui costruire il futuro. In un toccante dialogo con la scrittrice di origini cingalesi Nadeesha Uyangoda, il cantante - nato a Milano da genitori tunisini - racconta l’infanzia fatta di traslochi da un appartamento all’altro fino all’arrivo nel quartiere di Baggio, la difficoltà di fare gruppo e la ricerca di una strada diversa, di apertura a nuove possibilità: «Sono cresciuto, sì, in periferia, ma è anche vero che Baggio mi ha cresciuto. Però, alla fine, non ho mai voluto restarci — sulla strada, intendo ...

Il numero di Vanity Fair in edicola domani chiude la trilogia dedicata ai valori che influenzano la moda contemporanea. In copertina Ghali Amdouni, per tutti Ghali, il cantante milanese simbolo di una generazione che sta rendendo migliore e più inclusivo il nostro Paese