GFVip, per Giulia Salemi l'amara sopresa social: «Cristiano Malgioglio mi ha bloccata. Sono scioccata» (Di martedì 28 settembre 2021) Giulia Salemi, alla guida di GF Vip Party assieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, parla dello sgambetto social che gli è stato fatto da un suo ex coinquilino nella casa del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio, ora impegnato con "Tale e Quale Show". GFVip, Giulia Salemi «Cristiano Malgioglio mi ha bloccata sul social» Durante la diretta del GF Vip Party, Giulia Salemi ha approfittato per parlare di un suo coinquilino durante l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio. Il giudice di "Tale e Quale show" l'avrebbe infatti bloccata sui social: «Dato che ...

