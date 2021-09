GFVip, ‘non si toglie’: Sonia Bruganelli e la disavventura con l’acconciatura a fine puntata (Di martedì 28 settembre 2021) Subito dopo la puntata del GFVip, Sonia Bruganelli ha pubblicato un video su Instagram che documenta una piccola disavventura avvenuta nel backstage. LEGGI ANCHE: Adriana Volpe, l’ex marito commenta furioso il post con Signorini? L’opinionista costretta a cancellare tutto L’hairstylist infatti ha avuto qualche difficoltà a sciogliere l’acconciatura di Sonia. Sonia l’ha presa sul ridere, mentre i parrucchieri armeggiavano con attrezzi del mestiere, con la speranza di liberare i suoi capelli dallo chignon. “Bello lo chignon ma vuoi mettere toglierlo con la Tronchesa?! Grazie a tutti quelli che ci hanno fatti i complimenti però vi dico che se volete questa acconciatura poi vi dovete munire di una tronchesa” ha ironizzato la ... Leggi su funweek (Di martedì 28 settembre 2021) Subito dopo ladelha pubblicato un video su Instagram che documenta una piccolaavvenuta nel backstage. LEGGI ANCHE: Adriana Volpe, l’ex marito commenta furioso il post con Signorini? L’opinionista costretta a cancellare tutto L’hairstylist infatti ha avuto qualche difficoltà a scioglieredil’ha presa sul ridere, mentre i parrucchieri armeggiavano con attrezzi del mestiere, con la speranza di liberare i suoi capelli dallo chignon. “Bello lo chignon ma vuoi mettere toglierlo con la Tronchesa?! Grazie a tutti quelli che ci hanno fatti i complimenti però vi dico che se volete questa acconciatura poi vi dovete munire di una tronchesa” ha ironizzato la ...

Advertising

Parpiglia : #GFvip io con uno stalker non condivido un reality e peggio ancora lo stesso tetto, lo denuncio e voglio una giusta… - GiuliaSalemi93 : Sono curiosa va bene tutto ma io non dimentico certe uscite ?? #GFvip #GFVIPPARTY - GrandeFratello : Valentina ha le idee molto chiare... la solidarietà dei ragazzi della Casa nei confronti di Tommaso non è per lei c… - zazoomblog : GFVip ‘non si toglie’: Sonia Bruganelli e la disavventura con l’acconciatura a fine puntata - #GFVip #toglie’:… - blackpvmpkin : RT @BITCHYFit: Valentina che dialettica, che vipera, che serpe, che araba fenice risorta dalle ceneri che si comporta da calcuttiana ma che… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip ‘non Gf Vip, tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è guerra fredda? Per i social «Si odiano» ilmattino.it