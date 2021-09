GFVip 6, Soleil Sorge insiste: «Se lo volessi, Gianmaria mi sposerebbe domani. Finché io non gli ho messo la sbarra, flirtava con me» (Di martedì 28 settembre 2021) Soleil Sorge (US Endemol Shine) La visita di Greta Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, ha destabilizzato alcuni inquilini del Grande Fratello Vip 6. A parlare della situazione venutasi a creare, com’era preventivabile, è stata soprattutto Soleil Sorge, che non ha potuto fare a meno di analizzare, con quel “pizzico” di egocentrismo che la contraddistingue, le mosse del suo ex. Spiazzata dalla frase di Greta (“Non ti ho detto ti amo ma era un ti amo che voleva dire ti voglio un po’ più di bene“), la Sorge ha riportato alla luce ciò che aveva asserito Antinolfi nei primi giorni di gioco: “Ha detto che lei era innamorata di lui, ma lui non sa se è innamorato di lei. Lui adesso vuole costruirci una casa, un futuro, una famiglia. Va beh, cioè me lo auguro. Lei invece ha ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 settembre 2021)(US Endemol Shine) La visita di Greta Mastroianni, fidanzata diAntinolfi, ha destabilizzato alcuni inquilini del Grande Fratello Vip 6. A parlare della situazione venutasi a creare, com’era preventivabile, è stata soprattutto, che non ha potuto fare a meno di analizzare, con quel “pizzico” di egocentrismo che la contraddistingue, le mosse del suo ex. Spiazzata dalla frase di Greta (“Non ti ho detto ti amo ma era un ti amo che voleva dire ti voglio un po’ più di bene“), laha riportato alla luce ciò che aveva asserito Antinolfi nei primi giorni di gioco: “Ha detto che lei era innamorata di lui, ma lui non sa se è innamorato di lei. Lui adesso vuole costruirci una casa, un futuro, una famiglia. Va beh, cioè me lo auguro. Lei invece ha ...

