GF Vip | Manuel e Lulù cosa stanno facendo sotto il piumone? Cosa è successo tra i due durante la notte

Leggi su funweek

(Di martedì 28 settembre 2021)appaiono sempre più vicini dentro la Casa del Grande Fratello Vip. LEGGI ANCHE:– L’effetto hot diBortuzzole coperte: quel dettaglio intimo piccante svelato dasul suo compagno Dopo le prime tenerezze erano arrivate le prime incomprensioni per cui sembravano essersi allontanati. Invece, dopo l’ultima puntata in diretta del Gf Vip i due sembrano essersi avvicinati nuovamente, tanto da passare lainsieme, nascosti e strettilo stesso. https://twitter.com/JordeenDanvers/status/1442682823773720577Agli utenti sui social non sono sfuggite le tenerezze tra i due. Secondo tantisembra essersi “sbloccato” nei confronti di, come se fosse finalmente ...