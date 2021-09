Gf Vip, Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani derise da Tina Cipollari: ecco cosa è successo (Di martedì 28 settembre 2021) Nella puntata di ieri, 27 settembre 2021, del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato a Francesca Cipriani un commento di Tina Cipollari. Quest’ ultima avrebbe espresso la sua opinione sotto un video, dando alla Cipriani della ridicola. Francesca ha ha giustificato la cosa dicendo che il commento sicuramente è stato scritto da qualcuno vicino a Tina, che “la odia”, dal momento che l’opinionista con lei è sempre stata molto carina. Nella notte,però, ripensando ciò che è accaduto, parlando con Katia Ricciarelli, Francesca ha detto parole forti nei confronti del volto di Uomini e Donne, spalleggiata dalla cantante. Francesca Cipriani ripensa ai commenti di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 settembre 2021) Nella puntata di ieri, 27 settembre 2021, del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato aun commento di. Quest’ ultima avrebbe espresso la sua opinione sotto un video, dando alladella ridicola.ha ha giustificato ladicendo che il commento sicuramente è stato scritto da qualcuno vicino a, che “la odia”, dal momento che l’opinionista con lei è sempre stata molto carina. Nella notte,però, ripensando ciò che è accaduto, parlando conha detto parole forti nei confronti del volto di Uomini e Donne, spalleggiata dalla cantante.ripensa ai commenti di ...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Katia attacca l'ex di Eletti: 'Dentro l'avremmo fatta davvero nera' - AnnaGraziaAnge1 : RT @tempoweb: 'Ottusa no, ma ric***ne sì' Grosso guaio al #gfvip6 dopo la lite tra #Katia Ricciarelli e #AlexBelli ?? - FunweekMag : #gfvip Katia ancora non l’ha capito che Tina Cipollari veniva pagata per trattare tutti a pesci in faccia -->… - CronacaSocial : GF Vip, lo sfogo di Katia Ricciarelli: 'Voglio sapere come sta' ?? - BlastingItalia : GF Vip, Katia ironizza sulle doti intime di Belli: 'Una roba piccola, che delusione' #gfvip #katiaricciarelli… -