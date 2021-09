GF Vip, Katia Ricciarelli attacca Tina Cipollari: come l’ha definita. Lo screzio che c’è stato tra le due (Di martedì 28 settembre 2021) Durante la puntata del Gf Vip, Francesca Cipriani non ha voluto credere alle parole di Alfonso Signorini e al commento che avrebbe scritto Tina Cipollari sui social nei suoi riguardi, definendola “ridicola”. LEGGI ANCHE:– Tina Cipollari offende Francesca Cipriani: ‘non può essere’. La gieffina svela retroscena su di lei Durante la notte però, la Cipriani è tornata sull’argomento parlando con gli altri inquilini della casa. Tra questi, Katia Ricciarelli si è espressa a riguardo senza mezzi termini. https://twitter.com/mrcoski/status/1442651414006796294“Tina Cipollari? Ma per l’amor del cielo, mi ha trattato di m…a! è successesso in un programma Mediaset, poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica. ... Leggi su funweek (Di martedì 28 settembre 2021) Durante la puntata del Gf Vip, Francesca Cipriani non ha voluto credere alle parole di Alfonso Signorini e al commento che avrebbe scrittosui social nei suoi riguardi, definendola “ridicola”. LEGGI ANCHE:–offende Francesca Cipriani: ‘non può essere’. La gieffina svela retroscena su di lei Durante la notte però, la Cipriani è tornata sull’argomento parlando con gli altri inquilini della casa. Tra questi,si è espressa a riguardo senza mezzi termini. https://twitter.com/mrcoski/status/1442651414006796294“? Ma per l’amor del cielo, mi ha trattato di m…a! è successesso in un programma Mediaset, poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica. ...

infoitcultura : Gf Vip 6, lo sfogo di Katia Ricciarelli sulla sorella: ‘Non c’è più con la testa’ - infoitcultura : GF Vip, Alfonso Signorini non se l’aspettava: “Katia Ricciarelli mi hai deluso” - matte051 : Se AlexBelli e Katia scopassero sarebbe la dinamica più boom in 21 anni del Grande Fratello, sia Nip che vip. #GFVIP - MastyCatsy : Valentina comunque nettamente migliore di molte vip più note (leggi Katia e Carmen) ma che non creano dinamiche… - Martina68663532 : Al GF com'è ora è giusto che ci vadano SOLO questi pseudo influencer/vip. E non persone come Manila,Miriana, Jo Squ… -