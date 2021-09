GF Vip, Katia Ricciarelli attacca furiosa Valentina, l’ex di Tommaso Eletti: “Non mi è piaciuta proprio” (Di martedì 28 settembre 2021) Ieri sera al Grande Fratello Vip è apparsa nuovamente Valentina Nulli Augusti. l’ex fidanzata di Tommaso Eletti si è confrontata con lui di fronte alla porta rossa della Casa “più spiata d’Italia”, nonostante lui sia il primo eliminato della sesta edizione del reality. I “vipponi” hanno assistito alla scena e una volta terminata la puntata ne hanno parlato durante la cena. Katia Ricciarelli ha reagito con grande disappunto alle parole dell’ex concorrente di Tempation Island, attaccandola duramente. GF Vip, i concorrenti reagiscono all’incontro fra Tommaso Eletti e la ex Valentina Ieri sera, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno assistito all’ennesima lite televisiva fra ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 settembre 2021) Ieri sera al Grande Fratello Vip è apparsa nuovamenteNulli Augusti.fidanzata disi è confrontata con lui di fronte alla porta rossa della Casa “più spiata d’Italia”, nonostante lui sia il primo eliminato della sesta edizione del reality. I “vipponi” hanno assistito alla scena e una volta terminata la puntata ne hanno parlato durante la cena.ha reagito con grande disappunto alle parole delconcorrente di Tempation Island,ndola duramente. GF Vip, i concorrenti reagiscono all’incontro frae la exIeri sera, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno assistito all’ennesima lite televisiva fra ...

