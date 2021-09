GF Vip | il ritorno di Valentina | 3 cose che forse vi siete persi

Leggi su dilei

(Di martedì 28 settembre 2021) Una puntata carica di emozioni, quella del 27 settembre del GF Vip, che Alfonso Signorini ha voluto aprire con il chiarimento tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le incomprensioni tra le due protagoniste hanno tenuto col fiato sospeso i tanti telespettatori, che non vedevano l’ora di vederle faccia a faccia per capire cosa fosse successo dopo la foto di Lady Bonolis con Giancarlo Magalli. Non solo. Lo show ha accolto ildiNulli Agosti, agguerrita ex di Tommaso Eletti, che ha voluto chiarirsi con gli inquilini della Casa, dichiaratamente schierati con l’ex compagno di viaggio. Gianmaria Antinolfi ha poi incontrato la sua Greta, terza punta del triangolo con Soleil Sorge, mentre è davvero amore tra Katia Ricciarelli e Alex Belli. Vediamo insieme quello che () vi. Il ...