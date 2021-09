Gf Vip, Giulio Pretelli è diventato papà: l’emozionato annuncio (Di martedì 28 settembre 2021) Giulio Pretelli è diventato papà: è nata la piccola Sophie! Ad annunciare la lietissima notizia è stato pochi attimi fa proprio il fratello minore di Pierpaolo Pretelli, urlando al mondo la sua gioia immensa. Giulio e la compagna Alessia Pellegrino sono diventati genitori di una bimba, la piccola Sophie. Ore 6.57 sei arrivata tu. Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita, che non riesco neanche a descrivere. Benvenuta al mondo piccola Sophie. Io e la tua mamma ti amiamo immensamente. Un augurio immenso a questa splendida famiglia che cresce da parte di tutto lo staff di IsaeChia.it. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021): è nata la piccola Sophie! Ad annunciare la lietissima notizia è stato pochi attimi fa proprio il fratello minore di Pierpaolo, urlando al mondo la sua gioia immensa.e la compagna Alessia Pellegrino sono diventati genitori di una bimba, la piccola Sophie. Ore 6.57 sei arrivata tu. Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita, che non riesco neanche a descrivere. Benvenuta al mondo piccola Sophie. Io e la tua mamma ti amiamo immensamente. Un augurio immenso a questa splendida famiglia che cresce da parte di tutto lo staff di IsaeChia.it. L'articolo proviene da Isa e Chia.

