GF Vip Francesca Cipriani viene offesa da Tina Cipollari (Di martedì 28 settembre 2021) La showgirl Francesca Cipriani non ha gradito molto il commento di Tina Cipollari. Alfonso Signorini ha mostrato alla Cipriani un commento al vetriolo di Tina Cipollari, che ha destabilizzato la Cipriani, infatti dopo la diretta Francesca Cipriani ha avuto un crollo emotivo. Solo qualche girono fa Francesca ha sentito la voce del fidanzato e talmente Leggi su people24.myblog (Di martedì 28 settembre 2021) La showgirlnon ha gradito molto il commento di. Alfonso Signorini ha mostrato allaun commento al vetriolo di, che ha destabilizzato la, infatti dopo la direttaha avuto un crollo emotivo. Solo qualche girono faha sentito la voce del fidanzato e talmente

Advertising

tuttopuntotv : GF Vip 6, Tina Cipollari critica Francesca Cipriani. La showgirl non ci sta #GFVip6 #GFVip #Canale5 - AnnaGraziaAnge1 : RT @eristicando: io se francesca cipriani non dovesse vincere il gf vip 6 #gfvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani insultata da Tina Cipollari: forte reazione nella notte - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Francesca non crede all'attacco di Cipollari: 'È stata consigliata a fare questo' - SPYit_official : Francesca Cipriani, il fidanzato le comprerà una casa da 2 milioni di € dopo il GF Vip: l’indiscrezione...… -