GF Vip, Andrea Zelletta lancia la bomba: “Nella Casa risultai positivo al Covid” (Di martedì 28 settembre 2021) Nel corso dell’ultima puntata di GF Vip Party, talk show condotto sul web da Gaia Zorzi e Giulia Salemi, è intervenuto anche Andrea Zelletta, ex gieffino tra i più amati dell’ultima edizione del GF Vip 5. E il bel modello pugliese, diventato famoso nei panni di tronista di Uomini e Donne, ha deciso di fare una rivelazione in merito al motivo per cui l’anno scorso fu fatto uscire per qualche giorno dalla Casa, per poi rientrare senza spiegazioni. GF Vip, Katia e Francesca derise da Tina Cipollari Le due vippone dopo la puntata parlano dell’opinionista , raccontando esperienze negative vissute con lei GF Vip 5, Andrea Zelletta vuota il sacco “Allora anche se gli autori non vogliono, lo dico lo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 settembre 2021) Nel corso dell’ultima puntata di GF Vip Party, talk show condotto sul web da Gaia Zorzi e Giulia Salemi, è intervenuto anche, ex gieffino tra i più amati dell’ultima edizione del GF Vip 5. E il bel modello pugliese, diventato famoso nei panni di tronista di Uomini e Donne, ha deciso di fare una rivelazione in merito al motivo per cui l’anno scorso fu fatto uscire per qualche giorno dalla, per poi rientrare senza spiegazioni. GF Vip, Katia e Francesca derise da Tina Cipollari Le due vippone dopo la puntata parlano dell’opinionista , raccontando esperienze negative vissute con lei GF Vip 5,vuota il sacco “Allora anche se gli autori non vogliono, lo dico lo ...

Advertising

BakshDark : #gregorelli Per riflettere... - IsaeChia : #GfVip 5, Andrea Zelletta confessa il vero motivo per cui aveva abbandonato la Casa per alcuni giorni - StraNotizie : Andrea Zelletta: “Gli autori del Grande Fratello Vip si arrabbieranno, ma devo dirlo, svuoto il sacco..” -