GF Vip, Adriana Volpe contro Bruganelli la lite in diretta: cosa è successo (Di martedì 28 settembre 2021) GF Vip, scoppia la lite tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, la discussione va avanti per tutta la durata della puntata. GF Vip, lite furiosa tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su una foto con Giancarlo Magalli (Screenshot)Tra le due opinioniste è una sfida all’ultimo colpo, Alfonso Signorini è lieto di assistere alla lite con i popcorn. La discussione è nata per causa di una foto pubblicata da Sonia Bruganelli con Giancarlo Magalli. Sembra che la foto abbia fatto infuriare Adriana Volpe, la quale ha attaccato sin dal principio la sua collega, dichiarando che stava parlando di cose che non sapeva. Sonia Bruganelli ha replicato dichiarando che ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021) GF Vip, scoppia latra Sonia, la discussione va avanti per tutta la durata della puntata. GF Vip,furiosa trae Soniasu una foto con Giancarlo Magalli (Screenshot)Tra le due opinioniste è una sfida all’ultimo colpo, Alfonso Signorini è lieto di assistere allacon i popcorn. La discussione è nata per causa di una foto pubblicata da Soniacon Giancarlo Magalli. Sembra che la foto abbia fatto infuriare, la quale ha attaccato sin dal principio la sua collega, dichiarando che stava parlando di cose che non sapeva. Soniaha replicato dichiarando che ...

Advertising

peppe844 : #GFvip 'GF Vip': scontro in diretta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, nessun eliminato dalla Casa - zazoomblog : Selfie con Magalli al GF Vip Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli: Quella foto ha un significato - #Selfie… - LaStampa : Grande Fratello Vip, è guerra tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6, la lite tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe? Un'opera incompiuta in tre atti - zazoomblog : Adriana Volpe vs Sonia Bruganelli: al Grande Fratello VIP 6 va in scena la (non) resa dei conti - #Adriana #Volpe… -