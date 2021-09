GF Vip 6, Tina Cipollari critica Francesca Cipriani. La showgirl non ci sta (Di martedì 28 settembre 2021) Durante la puntata di lunedì 27 settembre del Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani ha avuto modo di leggere un commento lasciato da Tina Cipollari. Quest’ultima, così come è solita fare a Uomini e Donne, non ha usato dei toni propriamente gentili in quanto ha definito la concorrente “ridicola”. Ovviamente, Francesca non ha preso affatto bene le sue parole e ha subito risposto alla provocazione. Dopo la diretta, ha ripreso in mano l’argomento per controbattere alle accuse e ha raccontato anche un piccolo aneddoto riguardo a lei e a Tina Cipollari. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco tutti i modi per votare da casa Francesca Cipriani spiega il comportamento di Tina Francesca ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 settembre 2021) Durante la puntata di lunedì 27 settembre del Grande Fratello Vip 6,ha avuto modo di leggere un commento lasciato da. Quest’ultima, così come è solita fare a Uomini e Donne, non ha usato dei toni propriamente gentili in quanto ha definito la concorrente “ridicola”. Ovviamente,non ha preso affatto bene le sue parole e ha subito risposto alla provocazione. Dopo la diretta, ha ripreso in mano l’argomento per controbattere alle accuse e ha raccontato anche un piccolo aneddoto riguardo a lei e a. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco tutti i modi per votare da casaspiega il comportamento di...

