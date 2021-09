Gf Vip 6, Sonia Bruganelli non molla: nuove frecciatine ad Adriana Volpe? (Di martedì 28 settembre 2021) Continua a tenere banco sui social la rivalità tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: il primo scontro tra le due risale a sabato sera, quando Sonia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme a Giancarlo Magalli, ormai acerrimo nemico della Volpe. Adriana nel vedere la foto non ha perso tempo e ha subito replicato accusando la Bruganelli di volerle fare la guerra. La moglie di Bonolis ha risposto a sua volta spiegando che con quella foto non voleva lanciarle nessuna frecciatina. Lo scontro tra le due è poi proseguito durante la puntata del reality andata in onda ieri sera, quando Sonia e Adriana hanno cercato di chiarirsi ma senza successo. E la prova del fatto ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021) Continua a tenere banco sui social la rivalità tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6: il primo scontro tra le due risale a sabato sera, quandoha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme a Giancarlo Magalli, ormai acerrimo nemico dellanel vedere la foto non ha perso tempo e ha subito replicato accusando ladi volerle fare la guerra. La moglie di Bonolis ha risposto a sua volta spiegando che con quella foto non voleva lanciarle nessuna frecciatina. Lo scontro tra le due è poi proseguito durante la puntata del reality andata in onda ieri sera, quandohanno cercato di chiarirsi ma senza successo. E la prova del fatto ...

