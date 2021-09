GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 5 | “Valentina regina indiscussa”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 28 settembre 2021) Siccome nella casa non creano dinamiche, ieri sera ci hanno pensato opinioniste, e persone esterne al programma a regalarci qualche gioia. Che il web sia pieno di meme diNulli Augusti e delle opinioniste, dovrebbe far riflettere Signorini e autori, su quanto questo cast, con grande potenziale sulla carta, stia facendo acqua da tutte le parti. Capisco anche perché si continui a salvare Soleil, nonostante all’ 80% del pubblico non piaccia. Ragazzi se eliminano lei di cosa parlano? Le uniche dinamiche interne ieri ruotavano intorno a lei. Per me è antipatica e come mi fa saltare i nervi lei, nessuno mai, però senza le sue sceneggiate, finte lacrime e trashate, di cosa si parlerebbe? Hanno persino dovuto inventarsi una lite tra Adriana e Sonia per portare a casa la puntata, ci rendiamo conto? È palesemente tutto finto, ma comunque ho amato le stilettate che si ...