Gf Vip 6 | Katia Ricciarelli sul piede di guerra contro Valentina Nulli Augusti | “Se entra nella Casa…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 settembre 2021) Nuova puntata. Nuovi confronti. E anche nuovi scontri ieri sera al Gf Vip 6. Di nuovo in Casa,ha cercato di chiarire la sua posizione rispetto a dei discorsi pregressi fatti da tre vipponi, quindi Sophie Codegoni, Alex Belli e Soleil Sorge. A un certo punto è stato proprio Alfonso Signorini, rivolgendosi a lei, a chiederle: “Ma a te piacerebbere lì dentro in quello che definisci il covo delle vipere?“. Un’ipotesi che non ha riscosso grandissimo successo specie da parte di alcuni gieffini, come. L’ex di Tommaso Eletti non ha acconsentito, né detto di no, si è limitata a un eloquente “Me le anniento tutte“. A tal proposito, proprio la cantante lirica si è espressa con parole ferme e decisela...