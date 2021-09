Gf Vip 6, gli ascolti della quinta puntata (Di martedì 28 settembre 2021) Quinto appuntamento ieri sera con il Grande Fratello Vip 6 e Alfonso Signorini. Se il reality, dopo il successone della quinta edizione, sembrava stesse un po’ arrancando, decisamente in ripresa è stata la puntata di ieri sera. Ossia la seconda più vista di questa edizione. Dopo quella d’esordio, con 2.860.000 e uno share pari al 20,70%, le successive erano andate decisamente meno bene. La meno seguita in assoluto di questa edizione è stata la seconda, con 2.001.000 spettatori e uno share del 14,70%. Ieri sera, nonostante dalla sfida con la Rai il Gf Vip 6 non ne sia uscito vincitore, ha ottenuto comunque un seguito maggiore rispetto alle puntate precedenti. Come hanno riportato i colleghi di DavideMaggio.it. Nella serata di ieri, lunedì 27 settembre 2021, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato 4.458.000 spettatori pari ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021) Quinto appuntamento ieri sera con il Grande Fratello Vip 6 e Alfonso Signorini. Se il reality, dopo il successoneedizione, sembrava stesse un po’ arrancando, decisamente in ripresa è stata ladi ieri sera. Ossia la seconda più vista di questa edizione. Dopo quella d’esordio, con 2.860.000 e uno share pari al 20,70%, le successive erano andate decisamente meno bene. La meno seguita in assoluto di questa edizione è stata la seconda, con 2.001.000 spettatori e uno share del 14,70%. Ieri sera, nonostante dalla sfida con la Rai il Gf Vip 6 non ne sia uscito vincitore, ha ottenuto comunque un seguito maggiore rispetto alle puntate precedenti. Come hanno riportato i colleghi di DavideMaggio.it. Nella serata di ieri, lunedì 27 settembre 2021, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato 4.458.000 spettatori pari ...

