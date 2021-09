Gf Vip 5, Andrea Zelletta confessa il vero motivo per cui aveva abbandonato la Casa per alcuni giorni (Di martedì 28 settembre 2021) Andrea Zelletta ha rivelato il motivo per il quale lo scorso anno, durante la sua partecipazione al Gf Vip 5, è stato allontanato per alcuni giorni dalla Casa. L’ex tronista, ospite di Giulia Salemi e Gaia Zorzi al Gf Vip Party, ha detto: Allora, anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco. Il ragazzo, dopo essere risultato positivo ad un tampone, è stato messo in isolamento per poi rientrare in Casa una volta accertato il fatto che si trattava in realtà di un falso positivo. Zelletta ha raccontato di essere stato chiuso in un camper sotto l’attenta vigilanza della produzione del Gf Vip: Sono stato in un ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021)ha rivelato ilper il quale lo scorso anno, durante la sua partecipazione al Gf Vip 5, è stato allontanato perdalla. L’ex tronista, ospite di Giulia Salemi e Gaia Zorzi al Gf Vip Party, ha detto: Allora, anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco. Il ragazzo, dopo essere risultato positivo ad un tampone, è stato messo in isolamento per poi rientrare inuna volta accertato il fatto che si trattava in realtà di un falso positivo.ha raccontato di essere stato chiuso in un camper sotto l’attenta vigilanza della produzione del Gf Vip: Sono stato in un ...

Advertising

BITCHYFit : Andrea Zelletta: “Gli autori del Grande Fratello Vip si arrabbieranno, ma devo dirlo, svuoto il sacco..” - Novella_2000 : Un vippone della scorsa edizione risultò positivo al Covid e venne fatto uscire dalla casa: il retroscena (VIDEO)… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6: nessun eliminato. Andrea, Gianmaria e Nicola in nomination - Robituly1 : RT @LauraA935: Per chi non avesse visto o per chi volesse rivedere GFVIPPARTY ecco il link #prelemi ?????? - LauraA935 : Per chi non avesse visto o per chi volesse rivedere GFVIPPARTY ecco il link #prelemi ?????? -