Advertising

antonellaa262 : L’evento avrà inizio alle ore 20,30 al Palabarbuto. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al reparto di Onco… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Gevi Napoli Basket, Mercoledi 29 Settembre il Memorial Michele Amoroso - susydigennaro : RT @napolimagazine: EVENTO - Gevi Napoli Basket, Mercoledi 29 Settembre il Memorial Michele Amoroso - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Gevi Napoli Basket, Mercoledi 29 Settembre il Memorial Michele Amoroso - napolimagazine : EVENTO - Gevi Napoli Basket, Mercoledi 29 Settembre il Memorial Michele Amoroso -

Ultime Notizie dalla rete : Gevi Napoli

ROMA on line

Grazie al gemellaggio tra le società Ippodromi Partenopei e labasket (rappresentata in conferenza dal presidente Federico Grassi) i residenti in Campania che acquisteranno il biglietto ...... mentre a partire da venerdì 1 ottobre sarà attiva la vendita dei singoli biglietti per la prima gara casalinga della UNAHOTELS, in programma domenica 3 ottobre alle 20:45 contro laalla ...Appuntamento venerdì primo ottobre. La società di gestione della struttura denuncia: il Comune tarda sui lavori ...A partire da venerdì 1 ottobre sarà attiva la vendita dei singoli biglietti per la prima gara casalinga della UNAHOTELS, in programma domenica 3 ottobre alle 20:45 contro la GeVi Napoli alla Unipol Ar ...