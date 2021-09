Advertising

pidfdfdaa : RT @Lorenzomonfreg: #Germania Söder, leader CSU, dalla Baviera: 'Scholz ha attualmente le migliori possibilità di diventare cancelliere, in… - Lorenzomonfreg : #Germania Söder, leader CSU, dalla Baviera: 'Scholz ha attualmente le migliori possibilità di diventare cancelliere… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Germania, Soeder (Csu): Scholz ha le chance migliori per la cancelleria #Germania - Mauro73558889 : RT @MediasetTgcom24: Germania, Soeder (Csu): Scholz ha le chance migliori per la cancelleria #Germania - MediasetTgcom24 : Germania, Soeder (Csu): Scholz ha le chance migliori per la cancelleria #Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Soeder

TGCOM

Lo sostiene il capo della Csu bavarese Markus, rivolgendo i complimenti al leader dell'Spd per la vittoria nelle elezioni in. 'Fare le congratulazioni a chi ha avuto più voti è una ...Markus, presidente degli alleati bavaresi della Csu, ha preso le distanze: "Per l'Unione è una sconfitta, chi perde così tanti voti non può dire altro che questo. E da secondi non si può ..."Le migliori chance di diventare cancelliere ce le ha Scholz, questo va accettato". Lo sostiene il capo della Csu bavarese Markus Soeder, rivolgendo i complimenti al leader dell'Spd per la vittoria ne ...La chiave della riuscita del partito populista è nel saper sfruttare lo scetticismo persistente nella Germania dell’est verso il sistema democratico. Anche se il crollo del sistema non viene pronuncia ...