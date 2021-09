Germania, lo scandalo cum-ex coinvolge ancora Scholz: perquisito l’ex politico Kahrs (Di martedì 28 settembre 2021) Se la Spd è il primo partito della Germania dopo le elezioni di domenica 26 settembre gran parte del merito va a Olaf Scholz. Il ministro socialdemocratico, ora alle prese con l’inizio delle difficile trattative per la formazione di un governo, si ritrova però nuovamente coinvolto in uno degli scandali che hanno macchiato la sua campagna elettorale: la vicenda cum-ex, una truffa miliardaria ai danni dell’erario che ha coinvolto anche la Warburg Bank di Amburgo. Martedì infatti, su richiesta della procura di Colonia, sono state eseguite una serie di perquisizioni: una di queste ha riguardato l’appartamento di Johannes Kahrs, ex politico della Spd fino a maggio 2020 e considerato molto vicino proprio allo stesso Scholz. I cum-ex sono un sistema di frode fiscale riguardante le imposte sui dividendi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Se la Spd è il primo partito delladopo le elezioni di domenica 26 settembre gran parte del merito va a Olaf. Il ministro socialdemocratico, ora alle prese con l’inizio delle difficile trattative per la formazione di un governo, si ritrova però nuovamente coinvolto in uno degli scandali che hanno macchiato la sua campagna elettorale: la vicenda cum-ex, una truffa miliardaria ai danni dell’erario che ha coinvolto anche la Warburg Bank di Amburgo. Martedì infatti, su richiesta della procura di Colonia, sono state eseguite una serie di perquisizioni: una di queste ha riguardato l’appartamento di Johannes, exdella Spd fino a maggio 2020 e considerato molto vicino proprio allo stesso. I cum-ex sono un sistema di frode fiscale riguardante le imposte sui dividendi ...

Advertising

bertolucci79 : RT @towerfelix: Quindi i #GreenPass tarocchi sono di moda fra i prominenti… anche in #Germania esce fuori lo scandalo di una attrice tedesc… - emmalilla : @Masssimilianoo Io aspetto che la sesta dose sia obbligatoria, così me ne faccio 6 in un colpo e il mio sistema imm… - DanielePG_Z : RT @towerfelix: Quindi i #GreenPass tarocchi sono di moda fra i prominenti… anche in #Germania esce fuori lo scandalo di una attrice tedesc… - towerfelix : Quindi i #GreenPass tarocchi sono di moda fra i prominenti… anche in #Germania esce fuori lo scandalo di una attric… - wordsandmore1 : #27settembre #DaGrande dopo le elezioni in #Germania e l'addio della #Merkel, lo scandalo di #Morisi, #LazioRoma be… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania scandalo Germania: perquisita l'abitazione di Khars (SpD) per lo scandalo Cum - Ex Berlino, 28 set 14:34 - La polizia ha perquisito l'abitazione di Johannes Kahrs, già alla guida dell'ala conservatrice del Partito socialdemocratico tedesco ...

L'UE insiste: "VW risarcisca gli europei vittime dello scandalo" ... anche quelli residenti al di fuori della Germania, vittime dello scandalo Dieselgate. Il 'Dieselgate' esploso sei anni fa. Finora non tutti i consumatori sono stati risarciti. Ci sono state sentenze ...

Merkel, una leader senza eredi Gazzetta di Parma Dieselgate, Commissione Ue chiede a Volkswagen rimborsi per ogni consumatore La Commissione europea e le autorità Ue per i consumatori hanno chiesto a Volkswagen di rimborsare tutti i clienti, non solo quelli residenti in Germania, per averli ingannati sulle emissioni dei veic ...

Sei anni dal Dieselgate, urge correre ai ripari: «Tutti i consumatori devono essere risarciti» BRUXELLES - La Commissione Ue e la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), hanno inviato una lettera a Volkswagen chiedendo di risarcire tutti i consumatori dell'Ue, anche quelli res ...

Berlino, 28 set 14:34 - La polizia ha perquisito l'abitazione di Johannes Kahrs, già alla guida dell'ala conservatrice del Partito socialdemocratico tedesco ...... anche quelli residenti al di fuori della, vittime delloDieselgate. Il 'Dieselgate' esploso sei anni fa. Finora non tutti i consumatori sono stati risarciti. Ci sono state sentenze ...La Commissione europea e le autorità Ue per i consumatori hanno chiesto a Volkswagen di rimborsare tutti i clienti, non solo quelli residenti in Germania, per averli ingannati sulle emissioni dei veic ...BRUXELLES - La Commissione Ue e la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), hanno inviato una lettera a Volkswagen chiedendo di risarcire tutti i consumatori dell'Ue, anche quelli res ...