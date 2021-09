Germania | lezione per l’Italia | si vince al centro Salvini avvisato

(Di martedì 28 settembre 2021) Cosa ci dice quello che è successo in? Che è finita l’epoca dei due grandi partiti, i quali per governare hanno ora bisogno addirittura di formare una coalizione con due altri partiti. E saranno proprio questi due partiti dia decidere il nome del futuro Kanzler. Segui su affaritaliani.it

Quello che è successo inè che si vince al centro, il problema è che in un sistema due centri sono troppi. Chi ha perso? Certo c'è una batosta per la CDU ma era per la verità scontata. In ...Io rifaccio l'appello e spero che il voto tedesco serva di". Punta sul fattore unità anche Giorgia Meloni: "Il crollo dei popolari della Cdu/Csu indopo 16 anni di cancellierato ...Abbiamo due sinistre (PD e M5S), una destra (FdI) e non abbiamo un centro. Questo spiega il tentativo di riposizionamento della Lega ...Ne abbiamo parlato con Sergio Cesaratto, professore di Politica monetaria europea all’Università di Siena e autore di Sei lezioni sulla moneta. Ma è dal lato fiscale che l’Unione Europea dovrebbe cont ...