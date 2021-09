Germania, indice GFK ottobre in aumento a 0,3 punti. Battute le attese (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il sentiment dei consumatori tedeschi ha registrato un miglioramento a settembre, grazie all’aumento delle prospettive di reddito e della propensione al consumo, nonché una diminuzione della propensione al risparmio. L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per ottobre un valore di 0,3 punti, rispetto al -1,1 di agosto (rivisto da -1,2). Le attese degli analisti avevano indicato un peggioramento a -1,6 punti. Migliorano le aspettative sulla situazione economica, con l’indicatore che sale di 7,7 punti a quota 48,5, e l’indicatore sulla propensione all’acquisto, che incrementa a 13,4 punti, così come la solidità delle aspettative dei redditi (a 37,4 punti). “I consumatori sono più ottimisti sul ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il sentiment dei consumatori tedeschi ha registrato un miglioramento a settembre, grazie all’delle prospettive di reddito e della propensione al consumo, nonché una diminuzione della propensione al risparmio. L’GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia perun valore di 0,3, rispetto al -1,1 di agosto (rivisto da -1,2). Ledegli analisti avevano indicato un peggioramento a -1,6. Migliorano le aspettative sulla situazione economica, con l’indicatore che sale di 7,7a quota 48,5, e l’indicatore sulla propensione all’acquisto, che incrementa a 13,4, così come la solidità delle aspettative dei redditi (a 37,4). “I consumatori sono più ottimisti sul ...

